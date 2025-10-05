■第79回国民スポーツ大会成年女子100mハードル予選（5日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果国民スポーツ大会の成年女子100mハードル予選に、寺田明日香（35、ジャパンクリエイト）が出場し、13秒36（+0.6）の組2着で決勝進出を決めた。今シーズン限りで一線を退くことを表明している寺田は、好スタートを切り序盤はトップに立った。しかし後半に入り大