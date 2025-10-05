アメリカ国務省は4日、高市早苗氏が自民党の新たな総裁に選出されたことを受けて、「引き続き協力していくことを楽しみにしている」とコメントしました。国務省は4日、高市氏の総裁選出を受けてコメントを発表し、「日米両国の安全保障と経済利益の増進のため、引き続き日本と協力していくことを楽しみにしている」と述べました。また、「日米同盟はインド太平洋および世界全体の平和や安全、繁栄の礎であり、かつてないほど強固な