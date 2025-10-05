全国各地のご当地うどんが味わえる「全国まるごとうどんEXPO」が4日、湯沢市で始まり 、初日から多くの人でにぎわいました。今年で13回目を迎えた「全国まるごとうどんEXPO」。地元湯沢市の稲庭うどんをはじめ、北は北海道、南は九州まで、全国各地で人気を集める12のご当地うどんが出店しています。全国のうどんを食べ比べできるとあって、会場は初日から多くの家族連れなどでにぎわっていました。 全国まるごとうどんエキスポ