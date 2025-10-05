ナ・リーグ地区シリーズ第1戦● フィリーズ 3 − 5 ドジャース ○＜現地時間10月4日シチズンズ・バンク・パーク＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が4日（日本時間5日）、地区シリーズ第1戦となる敵地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」でフル出場。ポストシーズン（PS）初登板で6回3失点の力投を見せPS初白星を手にした。2点リードの9回を無失点で締めた佐々木朗希投手（23）はメジャー初セーブを達成。ドジャースは鮮