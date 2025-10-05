「飾り気のない私を堪能して」女優の高田里穂(31)=福岡県久留米市出身=が大胆な水着ショットを公開して話題になっている。「じゃじゃんっ3年ぶりに写真集を出します！」とインスタグラムで報告。純白の水着で室内の階段を上る写真と、ワンピースから長い美脚をのぞかせた写真を投稿した。続けて「よく晴れた汗ばむ初夏の日。『普通ではダメだよ』『カメラに向かってキメないで』心の底まで見透かされたようなファインダー