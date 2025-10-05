福岡県警小倉北署は5日、北九州市小倉北区米町1丁目4番付近の道路上で4日午後8時ごろ、通行中の女性が男から体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は女性と面識のない人物という。