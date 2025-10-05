“魔境”とも言われる2025年のJ２もいよいよ佳境。10月４日には２位のV・ファーレン長崎と３位のジェフユナイテッド千葉の直接対決がフクダ電子アリーナで行なわれ、27本ものシュートを浴びながらもしっかりと耐えた長崎が、エジガル・ジュニオと松本天夢のゴールで２−０の勝利を飾った。長崎は勝点を59に伸ばし、暫定首位に浮上。今季初めてリーグのトップに立つと同時に、2018年以来のJ１復帰に大きな弾みをつけることに成功