神戸の隣り合う繁華街、「三宮」と「元町」が、その境界線をかけて綱引きで勝負しました。綱引きで戦っているのは、三宮と元町です。神戸の２大繁華街は境界線がはっきり決まっておらず、綱引きで決めようというはじめての企画が行われました。地域住民など約２６０人が参加した熱戦の結果、勝利したのは「元町」です。元町チームの代表は「勝つと思っていました。皆さん頑張られたと思います、ありがとうございます」と喜