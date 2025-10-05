１０月５日早朝、兵庫県姫路市の住宅で火事があり、住民とみられる５０代の女性が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。５日午前６時前、姫路市双葉町の木造２階建て住宅で「煙が出ている」と近所の人から消防に通報がありました。消防車７台が出動し、火は約１時間後に消し止められました。この火事で１階の台所付近、約１０平方メートルが焼損。１階で倒れていた女性が心肺停の状態で病院に搬送されましたが、