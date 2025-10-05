「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ３−５ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースが２点リードの八回、２死満塁のピンチをしのいだ。ポストシーズン「魔の八回」を見事に乗り越えた。八回、イニングをまたいだグラスノーが走者をためてしまった。四球と安打で２死一、二塁のピンチを招くと、ボームに四球を与えて満塁とした。ここでマーシュを迎え、ロバーツ監督は左腕・ベシアを投入。フィリーズベンチも代