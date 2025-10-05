◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ３―５ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースが、敵地でフィリーズに逆転勝ちし、地区シリーズ初戦をつかんだ。「１番・投手」でポストシーズン初先発だった大谷翔平投手（３１）は、２回に先頭のボームに四球を与え、続くエンゼルス時代に同僚だったマーシュに中前安打を浴びて無死一、二塁のピンチを迎えると、リアルミュ