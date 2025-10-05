◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節京都１―１川崎（４日・サンガスタジアム）京都は、川崎と引き分けて勝ち点１を分け合った。同６０に到達した。前半８分、先制を許した場面の直前だった。主将のＭＦ福岡慎平がスプリントして相手のボールを奪いに向かった際、触れられない形となりゆっくりと減速。ロングフィードから失点した後に左ふとももの裏を抑えてピッチに座り、担架で運ばれてＭＦ武田将平と交代となった。チームは