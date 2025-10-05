日本サッカー協会は５日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表において、ＤＦ板倉滉（アヤックス）が不参加となったことを発表した。「けがのため」としている。ＤＦ橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）が追加招集となった。日本はＤＦに負傷者が続出しており、冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹、高井幸大らが不在。板倉も欠場となったことで、ＤＦ登録のＷ杯経験者は長友佑都