◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・投手兼指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした９回２死走者なしの５打席目は四球を選んで出塁した。ブルペンでは９回の登板に備えて佐々木朗希投手（２３）が投球練習を行って