気象庁は、５日午前３時に小笠原近海で台風２２号が発生したと発表しました。 台風22号はゆっくりした速さで西へ進んでいます。 中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の北東側３３０キロ以内と南西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。 台風は発達しながら、５日は小笠原諸島の南海上をゆっくり西より