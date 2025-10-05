女子プロゴルファーの蛭田みな美選手（28）が2025年9月28日、自身のインスタグラムを更新。ブラウンのゴルフウェア姿を披露した。「強い気持ちで乗り越えたい」蛭田選手は、「いつも応援本当にありがとうございます！」といい、ブラウンのゴルフウェア姿や、練習をする様子を投稿。「結果が良くない週が続いており、悔しい気持ちと申し訳ない気持ちでいっぱいですが、強い気持ちで乗り越えたいと思っております！」と意気込みを語