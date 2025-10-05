米男子ゴルフの秋季シリーズ、サンダーソンファームズ選手権は4日、ミシシッピ州ジャクソンのCCジャクソン（パー72）で第3ラウンドが行われ、金谷拓実は68を出し、通算11アンダーの205で14位につけた。久常涼は69で回り、10アンダー23位。67をマークしたギャリック・ヒゴ（南アフリカ）が18アンダーで単独首位を守った。（共同）