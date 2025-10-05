◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦ドジャース5―3フィリーズ（2025年10月4日フィラデルフィア）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が4日（日本時間5日）、フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（DS）第1戦にリリーフとして登板。5―3の9回から4番手として、初めてセーブシチュエーションでマウンドに上がり、フィリーズ打線を無得点に封じて初セーブをマークした。自らの武器を最大限に生かして、強力打線に立ち向かった