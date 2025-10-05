U-20ワールドカップは4日、C組とD組のグループリーグ最終節が行われ、C組3位スペインのベスト16進出が決まった。決勝トーナメント1回戦では日本と対戦する可能性が濃厚となった。日本はA組を首位通過。決勝トーナメント1回戦ではC組、D組、E組から3位通過した3チームのいずれかと決勝トーナメント1回戦で戦うことになっている。対戦相手は5日のGL全日程終了後に決まるが、4日の結果を受けてスペインかE組3位チームとの対戦にな