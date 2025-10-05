日本サッカー協会(JFA)は5日、DF板倉滉が怪我のため今月の日本代表活動を不参加になると発表した。スラビア・プラハのDF橋岡大樹を追加招集する。アヤックスに所属する板倉は4日のリーグ戦をコンディション不良で欠場していた。日本は10日にパラグアイと、14日にブラジルと対戦する。