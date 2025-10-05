一昨季（2023−24シーズン）の10月、三笘薫は親善試合（カナダ戦、チュニジア戦）の日本代表招集を辞退している。代表戦明けのプレミアリーグには休まず出場した。翌11月に行なわれたワールドカップ２次予選（ミャンマー戦、シリア戦）も、帰国後、足に張りが出たという理由で日本代表から離脱した。しかし、代表戦明けのリーグ戦には１試合休んだだけで、２試合目の後半早々から出場を果たしている。ケガは軽傷。休養の意味合い