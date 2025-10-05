フィリーズとの地区シリーズ第1戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦の9回に登板した。二塁打を1本打たれたものの、きっちり無失点で自身初セーブをマークした。試合は5-3でドジャースが勝利。6回3安打3失点と好投した大谷翔平投手が勝利投手になった。先発した大谷が6回3失点と試合を作り、2番手グラスノー、3番手ベシアが7回、8回を抑えた。バトン