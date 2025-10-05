地区シリーズ初戦で出たテオスカーの守備難米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で出場。2回にJT・リアルミュート捕手の2点三塁打で先制を許した。ただここで、右翼を守るテオスカー・ヘルナンデス外野手の“緩慢守備”に、ドジャースの番記者からも厳しい声が上がった。大谷は敵地ファンの大ブーイングを浴びながらマウ