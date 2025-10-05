米ニューヨークの駅で１０代の少女２人が死亡する事案があり、ニューヨーク市警（ＮＹＰＤ）は地下鉄車両の上に乗る「地下鉄サーフィン」中の事故の可能性があるとみて調べを進めている/WCBS via CNN Newsourceニューヨーク（ＷＣＢＳ）米ニューヨークの駅で１０代の少女２人が死亡する事案があり、ニューヨーク市警（ＮＹＰＤ）は地下鉄車両の上に乗る「地下鉄サーフィン」中の事故の可能性があるとみて、調べを進めている。複数