ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（３２）が４日（日本時間５日）、フィリーズとの地区シリーズ第１戦で値千金の逆転３ランをかっ飛ばした。２回に先制され、打線は５回まで無得点。６回にキケの２点適時二塁打で１点差に迫ると７回に試合をひっくり返した。二死一、二塁から相手３番手・ストラームが１ボールから投じた２球目の直球を完璧に捉え、右中間席に放り込んだ。押せ押せムードで盛り上がりまくっていた敵