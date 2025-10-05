ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は５日、石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出されたことを特集した。この日から同局の若林有子アナウンサーが「９代目アシスタント」として出演。若林アナは高市新総裁について４日に立憲民主党の野田佳彦代表を単独取材した。若林アナの取材ＶＴＲを受けスタジオでＭＣを務める「爆笑問