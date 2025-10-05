ロッテは吉井理人監督から４日までに辞任の申し出があり受理したと５日、発表した。後任は今季途中で２軍監督から１軍ヘッドコーチに配置転換となったサブロー（大村三郎）氏が最有力とみられる。２０２３年から指揮を執った吉井監督は２年連続ＡクラスでＣＳ出場し、今季は２０年ぶりのリーグ優勝を目指して臨んだ。開幕カードのソフトバンク戦は１３年ぶりに開幕３連勝を飾ったが失速し、５月上旬には最下位転落。８月２９日