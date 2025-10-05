JFAがメンバー変更を公式発表、板倉は直近リーグ戦でベンチ外となっていた日本サッカー協会（JFA）は10月5日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表において、DF板倉滉（アヤックス）が怪我のため不参加となり、代わりにDF橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）を追加で招集すると発表した。日本代表は10月10日にパラグアイ代表と大阪で、10月14日にはブラジル代表と東京で対戦する。2日に発表されていたメンバーから変更とな