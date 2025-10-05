浦和デビューの根本健太「『これだけやれる』という感覚は得られました」浦和レッズのDF根本健太は、10月4日のJ1第33節ヴィッセル神戸戦でリーグ初スタメンのピッチに立ち、1-0の勝利に大きく貢献した。大学ナンバーワン・センターバックの評判も高かった根本は神戸の強力攻撃陣を封殺し、随所に質の高いサイドチェンジも見せる出色のプレーぶりだった。根本は今季に向け流通経済大から加入したが、それに向けては片手で数えき