ジャルパックは、「JAL海外ダイナミックパッケージ期間限定タイムセール」を10月8日まで実施している。出発期間は10月8日から（欧米行きは10月10日）2026年3月31日まで。共同運航（コードシェア）便を含む一部便を利用する旅程は対象外となる。1人あたりの割引額は、ハワイ行きが40,000円、アメリカ・カナダ、東南アジア行きが30,000円、東アジア行きが15,000円、オセアニア行きが20,000円。割引の適用には、特設ウェブページ上の