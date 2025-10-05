テオスカー・ヘルナンデスの逆転3ランで大谷に勝ち投手の権利(C)Getty Imagesドジャースのテオスカー・ヘルナンデスが現地時間10月4日、フィリーズとの地区シリーズ第1戦の7回二死一、二塁で右中間席へ逆転3ランを放った。フィリーズファンで埋まった敵地は沈黙した。【動画】緩慢守備の汚名返上！テオスカーの逆転3ランをチェック2回には自身のまずい守備もあった。無死一、二塁でJ.T.リアルミュートの右中間への打球を止める