◆モンブラン欲を満たす、東京の栗アフタヌーンティー5選。目の前で仕上げられるパフェのようなモンブランやヴィーガンスイーツも画像：Lounge＆DiningG／東京マリオットホテル芋・栗・かぼちゃがおいしい秋、「モンブランが食べたい！」という人におすすめの栗アフタヌーンティーをご紹介。目の前で仕上げてくれる、マンダリン オリエンタル 東京の「ほうじ茶と洋梨のモンブラン」、希少な「中山栗」をふんだんに使用した東京マリ