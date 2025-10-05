U-20ワールドカップのグループステージで３連勝を飾り、首位で決勝トーナメント進出を決めたU-20日本代表。チームを率いる船越優蔵監督が現地10月4日、オンラインで取材に応じた。まずグループステージを振り返り、「当初の目的である予選リーグ突破を果たせて、プラスアルファ、キーパーの中村（圭佑）以外は全員使うことができたところは、非常に大きな成果だったと思います」と手応えを口にした。ここまで無失点と安定し