◆マンダリン オリエンタル 東京でビュッフェ「日本の秋の味覚を味わう四国フェア」開催。できたてのうどんやがぼちゃのスイーツもマンダリン オリエンタル 東京の「ヴェンタリオ」にて、“四国”がテーマのビュッフェ「日本の秋の味覚を味わう四国フェア」が開催中。期間は、2025年12月5日（金）（一部期間を除く）まで。うどんや秋の収穫祭サラダ、ローストビーフなど、定番の人気メニューから四国の秋の味覚を詰め込んだ珠玉の