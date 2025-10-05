フランス２部スタッド・ランスの日本代表ＭＦ中村敬斗が４日、ホーム・グルノーブル戦で今季２点目を挙げた。得点は０―２の後半３５分、自陣で味方がボールを奪うと、左サイドでパスを受け、ドリブルでペナルティーエリアへ侵入。落ち着いて相手ＤＦをかわして左足でシュートを決めてみせた。試合は２―４で敗れ、３連勝とはならなかったものの、今季４試合目にして初のフル出場となった。今後は国際Ａマッチ期間に入り、日