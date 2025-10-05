ロッテは5日、4日までに吉井理人監督から辞任の申し出があり受理したと発表した。なお、後任人事は決定次第発表となる。吉井監督は23年に井口資仁監督の後を受け就任。1年目の23年に70勝68敗5分の2位で2年ぶりのクライマックスシリーズ進出に導くと、昨季も71勝66敗6分の3位と2年連続でCS進出に導いた。しかし、就任3年目の今季は昨季リーグ優勝したソフトバンクに対し開幕3連勝を飾ったが、その後は思うように勝ち星を伸ば