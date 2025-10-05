【女子ボートレーサー・インタビュー薮内瑞希（２９＝岡山）後編】――２０２６年前期勝率は現在５・２２薮内うっすら上向いてきたかもしれません。自分は乗りやすくないとレースができないタイプ。何となく乗りやすい仕上がりにできてストレスなく乗れる時もあったので、そこを目指して調整をしなきゃなと思っています。――今年はまだ優出はない薮内焦っていたんですが、焦ってもどうにもならない、いいこと