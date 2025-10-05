10月4日、高知競馬場で行われた4R・潮菊特別（2歳・ダ1400m）は、永森大智騎乗の2番人気、クスダマ（牡2・高知・雑賀正光）が勝利した。1/2馬身差の2着にトサノシュジンコウ（牡2・高知・多田羅誠也）、3着に1番人気のジョウショーボビー（牡2・高知・岡村卓弥）が入った。勝ちタイムは1:33.3（重）。レース序盤、シェエム、エアロノート、クスダマらが先団、人気を集めたジョウショーボビーは後方から。3コーナー過ぎでクスダ