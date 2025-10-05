◆米大リーグ地区シリーズ第１戦ブルージェイズ１０―１ヤンキース（４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）ア・リーグの地区シリーズが開幕。ワイルドカードシリーズを勝ち上がった東地区２位ヤンキースは、同地区王者ブルージェイズに１―１０で大敗スタートとなった。０―２で迎えた６回に先頭のボルピが二塁打を放つと、ウェルズ安打、グリシャム四球で無死満塁。最高の場面でジャッジに打席が回っ