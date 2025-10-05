バレーボール女子日本代表の野中瑠衣（２４）＝ヴィクトリーナ姫路＝が４日、オフの私服ショットを投稿し、反響を呼んだ。「＃久々オフ投稿＃関西に秋があるのか心配してたら＃少し涼しくなってきた」とつづり、帽子に赤のノースリーブのトップス姿で、満面の笑みでソフトクリームを食べる姿を投稿。ＳＮＳなどでは「むちゃくちゃ可愛い」、「お洒落で可愛い」、「瑠衣ちゃん可愛すぎる♥」、「めっちゃ可愛いし赤のノー