◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月4日フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第1戦にポストシーズン（PS）史上初の「1番・投手兼DH」で先発出場。6回3安打3失点9奪三振の力投に現地放送席からは驚きの声が上がった。敵地ファンが大ブーイングを浴びせる中、初回は先頭・ターナーを空振り三振。3者凡退と上々の立ち