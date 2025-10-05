◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月4日フィラデルフィア）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）が4日（日本時間5日）、敵地で始まったフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「3番・右翼」で先発出場。7回の第4打席で逆転3ランを放った。第3打席までは連続三振だったが、2―3の7回2死一、二塁で迎えた第4打席、相手3番手左腕・ストラームの直球を振り抜くと、打球は右中間スタン