４日の自民党総裁選で、新総裁に高市早苗・前経済安全保障相が選ばれた。小泉進次郎農相との決選投票を制し、女性初となる総裁が誕生した瞬間、投開票のライブ中継が行われた奈良県天理市内のホテルの会場では拍手と歓声が起こり、「早苗」のコールが響き渡った。今後、首相に指名される可能性があり、支持者からは「現状を変えてほしい」「積極財政で景気をよくして」といった期待の声が相次いだ。この日、会場には支持者らが