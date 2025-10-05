「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手がポストシーズンで初めて先発マウンドに上がり、６回３失点９奪三振で降板。クオリティースタートを達成し、粘り腰で打線の反撃を呼び、勝利投手の権利を手にした。初回を三者凡退で立ち上がった大谷。だが二回、先頭のボームに四球を与えると、続くマーシュにはフォーシームを捉えられて中前打を浴びた。無死一、