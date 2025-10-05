「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースが七回に逆転に成功した。テオスカー・ヘルナンデス外野手が右中間へ逆転の３ランを放った。無死一、二塁で大谷、ベッツが相次いで凡退。２死と状況が変わった中、ストロムの浮いたツーシームを完璧に捉えた。打球は右中間へ飛び込む逆転の３ラン。テオスカーは二塁から何度も絶叫しながら生還。敵地はシーンと静まりかえった。