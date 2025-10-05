現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】次回予告。さらに勢いづく定信の改革。病床のきよを抱きしめる歌麿。そして追い詰められた蔦重は…10月5日には第38回「地本問屋仲間事之始」が放送されます。また同回には、元お笑いコンビ『和牛』でツッコミを担当していた川西賢志郎さんが地本問屋の大和田安兵衛として登場することが明らかに。その扮装ビジュアルがこのたび公開