小2のチヅルには、友達ができません。私、ジュリ（34）は、その原因はチヅルの容姿にあるのだとわかっていました。幼い頃からかわいくなかった私に、チヅルはそっくりなのです。いくら優しくたって、いくら頭がよくたって、みんな結局外見が綺麗な人に惹かれます。チヅルに特定の仲良しができないのも……私の遺伝子が強いせいなのではないでしょうか。私の場合は運よく近所の子が仲良くしてくれたので、ボッチになることはありま