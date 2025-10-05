＜ロッテ選手権最終日◇4日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組の勝みなみが、15番を終えてトータル15アンダー・2位タイ。単独首位に立つ歴代覇者のキム・ヒョージュ（韓国）に1打差で残り3ホールを迎えている。〈写真〉双子だけど真逆！岩井姉妹のスイング比較そのほか日本勢は、畑岡奈紗がトータル13アンダー、岩井明愛がトータル12アンダー、岩井千怜がト