＜日本女子オープン3日目◇4日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞15歳の廣吉優梨菜（福岡第一高１年）がアマチュアVの偉業に挑戦する。達成すれば、昨年5月の「ワールドレディスサロンパスカップ」を制したイ・ヒョソン（韓国）以来で、1988年のツアー制度施行前も含めて9人目。「日本女子オープン」制覇は16年の畑岡奈紗に次いで2人目となる。【写真】9年前…史上初の快挙を果たした17歳15歳218日の