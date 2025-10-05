＜アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権2日目◇3日◇セント・アンドリュース（7318ヤード・パー72）、カーヌースティ ゴルフ リンクス（7394ヤード・パー72）、キングスバーンズ ゴルフ リンクス（7227ヤード・パー72）＞聖地でのDPワールド（欧州）ツアーはサスペンデッドとなった第2ラウンドが終了。第3ラウンドは現地時間同日の午後0時30分に3コースすべてでショットガンスタートが予定されていたが、悪天候の影響で中止。